Dopo il caso Bretella . Strigliata della giunta: "Area Blu lavori meglio". FdI: "Stanchi di subire"

Il Comune striglia Area Blu sulla gestione dei lavori pubblici. E dopo il caso Bretella (chiusura senza preavviso delle vie di ingresso e uscita nel quartiere Pedagna lo scorso marzo) intima alla società alla quale ha affidato, tra le altre cose, la cura delle strade municipali, di attenersi in futuro a una serie di "indirizzi e disposizioni" da mettere in pratica "ogni qualvolta ci siano cantieri di ‘impatto’". E cioè quei cantieri che, sempre secondo il Municipio, "richiedano l’organizzazione della viabilità alternativa e la gestione della comunicazione alla cittadinanza di possibili disagi" ai cittadini. È tutto messo nero su bianco in una delibera approvata dalla Giunta il 25 marzo, vale a dire nei giorni immediatamente successivi allo scoppio del caos in Pedagna (avvenuto la mattina del 20) che costrinse il sindaco Marco Panieri a scusarsi con automobilisti e residenti per i disagi, ma resa nota solo ieri.

Nel dettaglio, secondo quanto recita il provvedimento, d’ora in avanti il Comune dovrà ricevere "almeno sette giorni prima dell’apertura del cantiere, idonea comunicazione in merito alla localizzazione dello stesso, alla durata, al referente di Area Blu per l’intervento". E ancora, nel caso il cui i lavori abbiano ripercussioni di impatto sulla viabilità, la società pubblica dovrà "definire in accordo con la polizia locale il percorso alternativo e la segnaletica più idonea", fornendo al Municipio "tutte le necessarie informazioni utili per la comunicazione ai cittadini". La Giunta auspica infine "l’attuazione sollecita" di tali disposizioni "già dai prossimi cantieri per migliorare la comunicazione istituzionale".

Detto che, secondo quanto annunciato l’altro giorno dal sindaco Panieri, in settimana si arriverà alla riapertura di uno dei due bracci della Bretella chiusi da marzo, l’operato del Comune non piace a Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia). "Dopo aver minimizzato i problemi di traffico occorsi per i cantieri, sbuca solo oggi una delibera approvata dalla Giunta cinque giorni dopo l’inizio dei disagi – ricostruisce l’esponente di opposizione –. Panieri a microfoni accesi minimizzava, ma in gran segreto ai fatti ha dato ragione a quanto richiesto da FdI".

In altre parole, "ancora una volta avevamo ragione, ancora una volta Panieri e la sua Giunta rincorrono se stessi, ancora una volta viene bacchettata la società partecipata Area Blu – è il pensiero di Vacchi – alla quale sono stati dati indirizzi ben precisi per quanto riguarda l’organizzazione, la comunicazione e ogni altra disposizione riguardante i cantieri in città. A noi – conclude il meloniano – questa delibera sembra la pezza peggio del buco. È l’ennesima prova dei tanti manifesti problemi organizzativi della attuale amministrazione comunale e di Area Blu. In città siamo stanchi di subire: sarebbe ora che la sinistra dimostrasse di aver riguardo della programmazione dei cantieri, dell’efficienza nella realizzazione e soprattutto del rispetto delle esigenze della comunità imolese. Altrimenti, queste delibere sono solo burocrazia, nonché pezze peggiori del buco".