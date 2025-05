Dopo il Primo maggio: "Licenziamenti TracMec, evitare l’irreparabile"

Più sicurezza sul lavoro (tema al quale era dedicato l’evento di quest’anno), ma anche attenzione alle decine di aziende in crisi sul territorio. Con la vicenda della TracMec di Mordano a rappresentarle tutte. È stato un Primo maggio di rivendicazioni anche in città quello di giovedì. In piazza Matteotti, dopo il tradizionale concerto della banda musicale e la consueta distribuzione dei garofani rossi, sul palco si sono alternati i vertici locali dei tre sindacati confederali. "Gli infortuni sul lavoro sono spesso il risultato di modelli di lavoro sbagliati, precari e deregolamentati – dice Stefano Moni, segretario generale Cgil Imola -. L’instabilità contrattuale genera ricattabilità e sottovalutazione dei rischi. Servono più controlli ispettivi, sanzioni esemplari, più formazione e cultura della prevenzione". La vedono così anche Gaetano Lombardo della Cisl metropolitana ("Riteniamo la sicurezza un valore sociale da difendere unitariamente e per affermare questo principio richiediamo più prevenzione, più controlli, più formazione") e Giuseppe Rago della Uil: "La sicurezza nei luoghi di lavoro è un obiettivo che perseguiamo da anni e che deve tendere ad avere zero morti sul lavoro. Occorrono maggiori controlli e applicazione rigorosa delle normative vigenti, soprattutto nei subappalti". Al centro delle cronache ci sono però i 45 lavoratori della TracMec che rischiano il posto dopo l’annunciata volontà della multinazionale tedesca di delocalizzare in Asia. Una delegazione di operai era presente giovedì in piazza Matteotti due giorni dopo l’incontro nel quale l’azienda ha ribadito di non voler ritirare i licenziamenti. Una decisione "inaccettabile", secondo il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari, anche lui presente all’evento del Primo maggio. "I posti di lavoro vanno preservati – aggiunge –. Delocalizzare non può essere la soluzione, va trovata insieme una via strategica affinché venga garantita la stabilità di tutti i lavoratori e, quindi, anche delle loro famiglie che diversamente si verrebbero ad imbattere in una situazione di disagio socioeconomico. Onde evitare l’irreparabile e per mantenere l’attenzione ben salda sulla questione. Bisogna stimolare tutti a mettere in campo misure urgenti per la salvaguardia e la tutela dell’occupazione. Il senso della Festa del lavoro sia monito e richiamo al senso di responsabilità per l’elaborazione di una soluzione positiva che ponga fine a questa situazione complessa quanto drammatica".