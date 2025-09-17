Dopo la McLaren in pista i test della Haas

Il rombo della Formula 1 riecheggia ancora una volta in città. Pochi giorni dopo i test della McLaren, e con in mezzo la bella parentesi del Minardi day, ieri un pezzetto di Circus ha di nuovo messo le tende all’Enzo e Dino Ferrari. Il tracciato ha ospitato infatti alcuni test della Haas (foto Jacopo Rava), team impegnato nel Mondiale che approderà il prossimo fine settimana a Baku, in Azerbaijan.

In pista, nel corso della mattinata, è sceso il pilota di riserva Ryo Hirakawa. Il nipponico era al volante di una vettura del 2023, nel rispetto del regolamento che impone ai team del Circus di provare solo monoposto vecchie almeno di due anni. L’inconfondibile suono dei motori della Formula 1 ha subito richiamato dalle parti del circuito diversi appassionati, intenti come di consueto a sbirciare cosa accadeva tra i tornanti dell’Enzo e Dino Ferrari.

La settimana dell’Autodromo si concluderà con un weekend a zero decibel. Da venerdì a domenica, il circuito ospiterà infatti la mostra scambio del Crame, con duemila espositori in arrivo da tutta Italia e anche dall’estero. Archiviata la manifestazione che da quasi 50 anni lo accompagna, l’Enzo e Dino Ferrari sarà poi teatro dal 26 al 28 settembre del secondo Aci racing weekend stagionale. Nella circostanza, scenderanno in pista Campionato Italiano Gran Turismo Sprint; Campionato Italiano Sport Prototipi; Porsche Carrera Cup Italia. Il 10 ottobre è invece atteso il passaggio della ‘100 Ore’, seguita poche settimane dopo dall’atteso Monsterland Festival destinato a infiammare l’Autodromo la notte di Halloween.