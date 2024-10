Dopo la nuova alluvione: "Discarica, piani confermati. Si chiude il 31 dicembre"

di Enrico Agnessi

L’alluvione di settembre e la forte ondata di maltempo che si è abbattuta anche sul territorio nei giorni scorsi riaprono il dibattito attorno alla discarica Tre Monti. L’impianto di via Pediano era infatti stato riaperto proprio a maggio 2023 per accogliere "in via prioritaria" i rifiuti in arrivo dai territori alluvionati. Le recenti ondate di maltempo rischiano di far slittare la chiusura prevista a fine anno? "Confermo che la discarica entro il 31 dicembre 2024 chiude definitivamente", assicura l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, rispondendo in Consiglio comunale a Renato Dalpozzo (lista civica Cappello). "Mi prendo la responsabilità di fare questa affermazione e di ribadirla – aggiunge Spada –. Ci siamo presi un impegno e lo rispetteremo".

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, nel frattempo, ha emesso per la giornata odierna una nuova allerta arancione per rischio idraulico su gran parte del territorio emiliano-romagnolo. Per quanto riguarda il circondario, si fa riferimento in particolare a possibili piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori.

"Le precipitazioni genereranno nuovi incrementi sui corsi d’acqua e in particolare sui bacini centro occidentali, dove i livelli idrometrici potranno superare la soglia 2 – spiegano dalla Regione –. Saranno possibili fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Nei restanti settori collinari e montani i fenomeni saranno più localizzati e conseguenti alla vulnerabilità dei versanti a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti".

Intanto c’è il via libera anche nel circondario alle domande per il Cis - Contributo di immediato sostegno relative ai danni causati dall’alluvione del mese scorso. Dopo il disco verde alle richieste per il Contributo di autonoma sistemazione (c’è tempo fino al 31 ottobre), ora il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, ha emanato l’ordinanza con la quale si dispone lo stanziamento dei fondi destinati a famiglie e imprese.

Nel primo caso, il contributo è rivolto ai nuclei la cui abitazione è stata allagata o direttamente interessata da frane o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile. Il contributo è erogato in due tranche: un acconto di 3mila euro e un successivo saldo fino a un massimo di ulteriori 2mila euro, per un totale di 5mila euro complessivi. Per chi è stato già danneggiato dall’alluvione di maggio 2023, che ha beneficiato del contributo, viene riconosciuto un sostegno fino a un massimo di 10mila euro.

Per quanto riguarda le imprese, il sostegno è di 20mila euro. Il contributo è erogato in due tranche uguali. Sia per le famiglie che per le imprese il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto è fissato al 31 marzo 2025. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo è invece il successivo 31 maggio.

Le famiglie beneficiarie del contributo possono presentare la domanda, utilizzando la modulistica presente sul sito Internet del Circondario, via Pec, raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata a mano agli Urp del Comune. La modulistica per richiedere la concessione dalla misura di immediato sostegno da parte delle attività economiche e produttive non invece è al momento disponibile, in attesa della approvazione del commissario delegato all’emergenza di intesa con il dipartimento della Protezione civile.