Dopo le alluvioni. Lavori sui corsi d’acqua: "Avanti ancora per mesi"

A Borgo Tossignano si lavora senza sosta per pulire quella fitta rete di rii che caratterizza la geografia del territorio comunale. Piccoli corsi d’acqua che, durante le alluvioni di maggio e novembre scorsi, hanno causato parecchi problemi alla popolazione. Alcuni anche di grave entità: "Il lavoro, portato avanti dall’Agenzia di Protezione Civile della Regione con il supporto dell’ufficio tecnico comunale, è partito dai rii Maggiore, Gambellaro e Sgarba e proseguirà secondo un cronoprogramma di almeno due o tre mesi – spiega il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini -. Una mirata opera di pulizia e manutenzione finalizzata alla prevenzione e alla sensibile riduzione di future criticità. Un piano di interventi che sfocerà poi nel ripristino totale delle zone più colpite dall’esondazione". E il colpo d’occhio è già diverso rispetto a qualche settimana fa. Letti dei rii sgombri da rami, arbusti e sterpaglie per rafforzare la sicurezza dei piccoli argini. Ma anche il recupero di ingombranti massi e detriti, trasportati dalla furia dell’acqua, che finirebbero per tappare pericolosamente la corrente a pochi metri dalle strade: "Un gioco di squadra su più livelli istituzionali davvero importante – aggiunge -. Il mio ringraziamento va al personale dei nostri uffici da tempo alle prese con una grande mole di lavoro".

E proprio sul fronte burocratico, la tempestività nella predisposizione delle pratiche ha portato fieno in cascina sul fronte delle risorse per l’emergenza. Si va dagli oltre 7 milioni di euro stanziati a fine 2023 dalla struttura commissariale per gli interventi di ripristino ai circa 15mila per coprire le due azioni in somma urgenza relative alla segnaletica delle frane e allo sgombero di via Siepi di San Giovanni. Ma anche 20mila euro per le spese di assistenza alla popolazione e ulteriori 3,6mila per i costi carburante. All’importo, con ogni probabilità, andranno aggiunti altri 400mila euro che il comune chiederà di integrare per i lavori in via Rio Maggiore e Rio Mescola escluse dall’assegnazione. Per quanto riguarda, invece, la calamità autunnale il municipio di Piazza Unità d’Italia è in attesa di un riscontro (è già partito un sollecito con tanto di mappa delle aree esondate, ndr) dopo la segnalazione dei danni ai privati, alle attività produttive e al patrimonio pubblico con la tegola Ponte di Rineggio. Già, perché l’idea è quella di realizzare un nuovo ponte al posto di quello esistente e compromesso dalle piene. La nuova opera richiederebbe, però, un esborso di almeno 6 milionii. Infine sono giunti 50mila euro per l’abbattimento di alberi e per ripristinare la segnaletica danneggiata dal forte vento di luglio. Chiesta la stessa cifra per recuperare la copertura più bassa della sala polivalente locale.

Mattia Grandi