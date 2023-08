Doppi premi per Merlotta Verso il Merano WineFestival La Cantina Merlotta, con 60 anni di storia, si è aggiudicata due prestigiosi riconoscimenti internazionali: il Diploma di Eccellenza The Winehunter Award 2023 e l'invito al Merano WineFestival 2023. Una soddisfazione per l'impegno e la professionalità dello staff.