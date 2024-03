Doppia camminata per celebrare l’Otto marzo

A Fontanelice le celebrazioni per la Giornata internazionale dei diritti delle donne si fanno in due. Tempo di ‘Letture in cammino’, passeggiata letteraria dell’8 marzo, con partenza alle 9.30 dalla Panchina Rossa del paese e arrivo in biblioteca. Un’iniziativa aperta a tutte le donne organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità del municipio e dalla locale sala a scaffali. Il 10 marzo, invece, ecco la terza edizione della ‘Camminata in giallo’. Ritrovo alle 8.30, sempre presso la Panchina Rossa, poi alle 9.15 il via su un facile percorso ad anello di 7 chilometri che attraverserà le vie Mengoni, Sercecchi, Costa, Monte la Pieve, Gesso e Santerno. Possibilità di tracciato alternativo ridotto di soli 2 chilometri con tappa finale presso la casa di riposo dell’abitato per un momento di ristoro e condivisione. Uno splendido evento, che nel tempo ha sempre riscosso ampi consensi, che vede coinvolte anche l’associazione Perle Donne, ViVilPaese, Asd Fontanelice, Avis Fontanelice e Gev (info 347.4276457 – 338.1101245). m.g.