Doppia cerimonia stamattina in via Giudei

Tante le iniziative per il Giorno della Memoria. Alle 10.30 la deposizione di una corona in via Giudei in ricordo delle persecuzioni razzialil. Alle 12, stesso luogo, un momento di preghiera con il vescovo Mosciatti. Alle 20.30 al Teatro dell’Osservanza (via Venturini, 18) ‘Una volta era un albero’, spettacolo della scuola Orsini con il gruppo LaAv e l’orchestra Orsini Senior (ingresso libero). Da oggi a martedì alle 8.30 e 11 il cinema Centrale - Bcc proietta per le scuole ’L’ultima volta che siamo stati bambini’ diretto da Claudio Bisio. Prezzo d’ingresso: 5 euro (gratuito per insegnanti accompagnatori e studenti con disabilità).