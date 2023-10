Doppio appuntamento sulla storia castellana

Sarà ospitato nella sala convegni dell’Anusca, in viale Terme 1056, domani sera alle 20,30 l’incontro ‘Fatti successi a Castel San Pietro nel XVI secolo come narrati nel manoscritto di Ercole Valerio Cavazza’, organizzato dall’associazione Terra Storia Memoria per la 20ª Festa Internazionale della Storia. Relatore sarà Eolo Zuppiroli, che riassumerà i principali avvenimenti tratti dal manoscritto inedito ‘Raccolto di Memorie Istoriche di Castel San Pietro’ di Ercole Valerio Cavazza, un’imponente opera sulla storia di Castel San Pietro di 3.500 pagine manoscritte, divise in 6 volumi. La prossima settimana, mercoledì 25 alle 20.30 e sempre all’Anusca, Zupppiroli proseguirà il racconto, con una seconda serata dedicata agli avvenimenti castellani del diciassettesimo secolo narrati nel manoscritto. Il manoscritto, preziosa fonte per gli storici locali, è conservato dal 1947 nella Biblioteca Universitaria di Bologna, per lascito di un lontano erede dello scrittore, Programma completo festadellastoria.it.