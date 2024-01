Doppio arresto per spaccio di droga: le indagini erano partite dal circondario

Spaccio di droga, doppio arresto in Veneto, a Padova e Venezia, da parte dei carabinieri di Imola. Sequestrati complessivamente oltre 3 kg di marijuana. L’indagine era partita da un arresto lo scorso ottobre a Castel del Rio, quando un 49enne era stato trovato con 66 piante di cannabis e tutto il necessario per coltivarle. In manette sono finiti un 47enne e un 36enne, rispettivamente originari di Padova e Dolo (Venezia), con precedenti di polizia per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di due perquisizioni differenti, una effettuata in provincia di Padova (a casa del 47enne) e un’altra in quella di Venezia (a casa del 36enne), entrambe delegate dalla Procura di Padova e condotte con l’ausilio di unità cinofile i militari hanno rinvenuto notevoli quantità di droga. Nel primo caso 2,230 kg di Marijuana essiccata, mentre nel secondo caso, 1,110 kg di Marijuana essiccata e 3 piantine della stessa sostanza stupefacente. In ambedue gli appartamenti, i due arrestati avevano anche alcuni strumenti e materiale presumibilmente utilizzati per la pesatura, conservazione e confezionamento dello stupefacente.

Durante la perquisizione avvenuta in provincia di Padova, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà anche un 31enne, il quale è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di Marijuana. Al termine delle udienze di convalida dei due arrestati, il 47enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune mentre il 36enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.