Doppio bando per l’Appennino. Fondi del Gal a chi investe e innova

Altri due bandi del Gal Appennino Bolognese per beneficiari pubblici e privati, con scadenza il 26 gennaio 2026. Due proposte che hanno come obiettivo lo sviluppo delle infrastrutture ricreative in collina.

Un tema di stretta attualità anche in quella vallata del Santerno che strizza l’occhio ai turisti dopo un’estate da record in termini di afflussi.

Prosegue così l’impegno della società consortile pubblico-privata che gestisce le risorse assegnate dalla Regione nell’ambito del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per promuovere sul territorio nuove opportunità di sviluppo economico e sociale sostenibile.

Gli investimenti nelle zone rurali, infatti, non sono importanti solo per gli addetti ai lavori del comparto, ma per l’intera comunità.

Opportunità che hanno l’obiettivo di ridurre il gap tra i servizi dedicati ai residenti nelle porzioni collinari e quelli delle aree urbane.

Lente d’ingrandimento posizionata, quindi, sugli interventi finalizzati a realizzare, adeguare e ampliare le infrastrutture di base di proprietà pubblica a servizio delle imprese rurali, agricole e non.

Tali presidi, infatti, sono un valido antidoto per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e per rendere maggiormente attrattiva la collina quale luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.

Una mano tesa, quella del Gal, alla cui presidenza c’è Daniele Ruscigno, rivolta ad associazioni senza scopo di lucro, fondazioni miste pubblico/private per la gestione dei beni culturali di proprietà pubblica, micro e piccole imprese extra-agricole costituite anche in rete. Il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato in 18 mesi, salvo la richiesta di un’eventuale proroga non superiore a 180 giorni.

E gli importi ammissibili? Stanziati oltre 511mila euro con cifre per singolo progetto comprese nella forbice che va dai 25mila ai 250mila euro. Qualche esempio? La realizzazione o l’adeguamento di strutture per attività sportive all’aperto o di presidi senza scopo di lucro per attività culturali inclusi teatri, musei, ecomusei, cinema, circoli e orti botanici. Ma anche la creazione di spazi destinati a ludoteche, aree polifunzionali ricreative o attrezzate per l’infanzia.

Il secondo bando, invece, ha un ammontare complessivo di mezzo milione di euro da suddividere in singoli gettoni che spaziano da 25mila a 250mila euro. Il contributo, che ha le medesime finalità e il ventaglio di interventi simile a quello per i beneficiari privati, è rivolto però a municipi, unioni territoriali, Città metropolitana ed enti di gestione delle aree protette.