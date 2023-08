Doppio boato, paura nell’Imolese Caccia sfondano il muro del suono

di Gabriele Tassi

Due tuoni fanno tremare i vetri delle finestre. "Il mio portone si è mosso, credevo fosse il terremoto", a casa di altri ci sono "infissi che sbattono" e nel cuore "un grande spavento". Ieri mattina un doppio boato, per dirla con le parole della gente "impressionante", ha fatto sussultare più di una città: da Imola a una fetta del Bolognese, del Ravennate e parte del Rovigotto. Il motivo? Due aerei caccia che hanno rotto il muro del suono per un decollo d’emergenza.

Le segnalazioni sono arrivate anche dal Mugello, dall’Appennino emiliano – tra Monterenzio, Monghidoro e Loiano - oltre che da San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, dalla provincia di Ravenna e dalla zona del Forlivese. C’è chi pensa (in un primo momento) a un’esplosione (o al brillamento di un reperto bellico in cava), altri al terremoto.

DECOLLO D’EMERGENZA

Il mistero si scioglie nel pomeriggio. L’Aeronautica militare conferma che si tratta di un boom sonico prodotto da aerei caccia. In particolare, due F-2000 Eurofighter in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo militare detto ’scramble’) per intercettare e verificare un velivolo civile che aveva perduto il contatto radio con gli enti del traffico aereo.

PERSO IL CONTATTO RADIO

"Il velivolo – spiegano dall’Aeronautica -, decollato da Ciampino e diretto a Berlino, aveva perso i contatti radio con gli enti deputati al controllo del traffico aereo, facendo così scattare la procedura di allarme e intercettazione".

Si alzano in volo I due caccia intercettori del 4° Stormo di Grosseto, sotto la guida dei controllori della Difesa Aerea dell’11° Gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico. Aerei che dopo il decollo vengono autorizzati a effettuare attività supersonica (a rompere il muro della velocità del suono), per raggiungere il più rapidamente possibile il velivolo in avaria.

Tutto si risolve in un attimo: prima di raggiungere il velivolo, nei pressi di Rovigo, la missione viene interrotta perchél’aereo ripristina i contatti radio.

Un ‘boom sonico’ simile si era verificato pochi giorni fa, il 10 agosto, nelle Marche. Nel Maceratese e nell’Anconetano era stato avvertito un forte boato, a tal punto che, dopo i trascorsi, si era pensato a una scossa di terremoto. Ma invece, dopo gli accertamenti, il rumore era stato attribuito al boom sonico di un aereo militare.

TAM TAM SOCIAL

Immediato però ieri il tam tam web, con tantissime persone preoccupate. "Ho pensato a una disgrazia", scrive qualcuno. E altri rispondono: "Erano caccia supersonici". Insomma, l’episodio in una mattinata ha fatto il giro del web e non solo. Un post dopo l’altro nella grande piazza della rete.

Sorveglianza dello spazio aereo che in fondo è un "servizio garantito anche dall’11° Gruppo difesa Aerea milssilistica integrata (DAMI) di Poggio Renatico (Ferrara) e dal 22° Gruppo radar di Licola (Napoli). Mentre l’intervento in volo è assicurato da quattro basi: 4° Stormo di Grosseto, 36° Stormo di Gioia del Colle e 37° Stormo di Trapani Birgi e 51° Stormo di Istrana, quest’ultimo stabilmente a partire dall’aprile 2020. Tutti gli stormi citati sono equipaggiati con velivoli caccia di quarta generazione Eurofighter", concludono dall’Aeronautica.