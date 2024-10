Doppio incidente a Imola. Carambola auto-moto, un 36enne al Maggiore

Imola, 3 ottobre 2024 – Doppio incidente ieri sulle strade imolesi. Ferito un 36enne che viaggiava su un ciclomotore, in un altro episodio e rimasto ferito un 42enne che si è ribaltato col trattore.

Il primo incidente è avvenuto Intorno alle 14 su via Di Vittorio, in zona industriale, all’altezza dell’incrocio con via Fanin. Si è trattata di una drammatica carambola che ha coinvolto fra due auto e una moto tipo scooterone.

La scena della paurosa carambola in via Di Vittorio

Secondo una prima ricostruzione, il 36enne si sarebbe scontrato con un’auto ferma per svoltare, tamponandola. A quel punto la moto ha sbandato finendo nella corsia opposta dove è stato travolto da un’auto che arriva dalla direzione opposta. L’uomo che era a bordo del ciclomotore è rimasto ferito in maniera seria ed è stato portato al Maggiore di Bologna, in elicottero con il codice ‘rosso’ dei casi più gravi.

Intorno alle 14.40 in un altro episodio, un trattore che trasportava un carico d’uva nel rimorchio si è ribaltato, sembra senza il coinvolgimento di altri mezzi. Il 42enne che era alla guida è stato portato all’ospedale di Imola. Sul posto anche i vigili del fuoco. Su entrambi gli incidenti è intervenuta per i rilievi la polizia locale del Circondario.

red. cro.