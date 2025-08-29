Dosi (FdI): "Rio Gambellaro, un grave degrado"

"Tra mancate manutenzioni e degrado, la situazione del Rio Gambellaro a Codrignano è fuori controllo. Non possiamo più permetterci rimpalli di responsabilità tra Comune, Provincia, Regione e Consorzi competenti". Questo l’allarme lanciato da Ilyan Dosi, consigliere comunale di Borgo Tossignano in quota Fratelli d’Italia. A Codrignano, frazione del comune di Borgo Tossignano, via Rio Gambellaro, secondo il consigliere meloniano, presenta criticità di manutenzione e ambientali che preoccupano i residenti. Il tratto in questione, che costeggia l’omonimo corso d’acqua, è da tempo interessato "da dissesti del manto stradale, da una crescita di una vegetazione sempre più folta e dall’abbandono di rifiuti di diverso genere. Oltre al degrado visibile, allarmante da un punto di vista igienico sanitario, il problema principale riguarderebbe la sicurezza", prosegue il consigliere di Fratelli d’Italia.

"Il corso del rio è ristretto in più punti, ostruito da massicciate e frane cadute all’interno dell’alveo che, in caso di nuove alluvioni, favorirebbero eventuali esondazioni – ha spiegato Dosi, che da tempo segnala lo stato critico dell’area –. Queste condizioni si stanno protraendo e aggravando progressivamente almeno dal 2019, creando sempre più preoccupazioni tra i cittadini residenti". Secondo il consigliere, gli interventi effettuati ad oggi sarebbero saltuari e non risolutivi. "È presente anche un rapporto dei Vigili del Fuoco che documenta la pericolosità della zona, la comunità locale merita risposte e interventi", questo il sollecito urgente di Dosi alle autorità competenti.