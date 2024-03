Dozza, Albertazzi punta al tris: "Noi siamo ancora innovativi. Dall’altra parte solo rancore"

"Voglio continuare il percorso per portare a compimento i progetti iniziati". Il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi, torna in campo con la lista civica Progetto Dozza per provare a ottenere un terzo mandato alla guida del Comune, sfruttando la norma introdotta nelle ultime settimane. La ricandidatura, di fatto già ufficiale da diversi giorni, è stata presentata ieri mattina in sala Martelli, in una sala strapiena. Albertazzi se la vedrà quindi alle urne con la coalizione riformista e progressista che ha candidato l’imprenditore Luca Mainieri.

Albertazzi, perché si ricandida?

"Noi di Progetto Dozza siamo un gruppo ampio, coeso e competente e la nostra esperienza innovativa sarebbe comunque andata avanti anche senza di me. Abbiamo individuato assieme tre motivi fondamentali. Il primo è la coesione e bontà del gruppo. Il secondo è il supporto della mia famiglia: sono appassionato e innamorato della mia comunità, ma questo lavoro comporta sacrifici. Il terzo è il tema del percorso, da potenziare e consolidare, anche perché veniamo da cinque anni particolarmente difficili fra pandemia, alluvione, riflessi della guerra. Da una parte c’è stata la possibilità di lavorare su temi che ci hanno permesso di intercettare le necessità delle persone, sul sociale e il volontariato e dove c’è ancora tanto potenziale da esplorare. Dall’altra ci sono progetti che giungeranno finalmente a compimento nei prossimi anni"

Quali sono i suoi obiettivi principali, se sarà rieletto?

"Noi vogliamo lavorare sempre con il metodo innovativo che abbiamo introdotto e intendiamo rinnovare molto il gruppo di lavoro, introducendo nuova linfa. Questo metodo trasversale che punta sulle persone è un approccio che porta a una crescita collettiva della comunità, diametralmente opposto a quanto viene proposto dall’altra parte. Poi ci sono i temi di ammodernamento del paese e sviluppo dei servizi e i risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna continuare con determinazione perché c’è ancora un tratto di percorso da compiere".

I vostri avversari dicono però che non siete gli stessi di dieci anni fa e che siete attaccati alla poltrona.

"Non si capisce tutto questo astio da parte di un partito che ha voluto quella legge e che si prepara a ricandidare tantissimi sindaci in tutta Italia. Ma rispondo nel merito che il nostro progetto è talmente rivoluzionario, pur essendo semplice, che anche dopo dieci anni è ancora innovativo. Dall’altra parte il nostro avversario non è Luca Mainieri, ma Raffaello De Brasi, ex sindaco di Imola ed ex parlamentare che è venuto a commissariare un partito. Ma non può commissariare un paese. Si sappia che la prima scelta di De Brasi ero io: mi ha offerto di chiudere progetto Dozza e di fare il candidato di un’altra coalizione, ma dopo aver ricevuto il mio no ha cominciato a fare offerte a tutti gli esponenti di Progetto Dozza. Noi però siamo stati compatti. E a forza di ricevere dei no sono arrivati a Mainieri".

Intende dire che sono andati per esclusione?

"Luca Mainieri non ha particolari colpe: è stato strumentalizzato. È una persona non molto conosciuta che ha messo a disposizione il suo nome per nascondere i soliti noti, De Brasi e il Pd di Imola. Quando fummo eletti dieci anni fa consigliammo al Pd di resettarsi per ricostruirsi perché poi l’alternanza alla fine ci sta, ma invece non è cambiato nulla. La stessa cosa accadde con la candidatura di cinque anni fa, ma le cose non si improvvisano pochi mesi prima del voto con quello che è disposto a metterci la faccia. La politica richiede passione, sacrificio, dedizione. Noi siamo un gruppo ampio, di persone note che si dedicano alla cosa locale con trasparenza. Dall’altra parte abbiamo il partito, che ci mette rancore, ideologia e interessi particolari. La scelta è molto netta e questa è una bella cosa".

Un tema caldo è quello della Ex Martelli sulla quale c’è anche una petizione firmata da oltre 800 cittadini e ci sono state polemiche.

"Proviamo a riassumere. La Cfg ha rilevato l’area dal fallimento e ha proposto un progetto innovativo, nell’ottica dell’economia circolare, caldeggiata da Europa e Regione. Si propongono di sviluppare un ciclo produttivo che parte dallo spazzamento stradale che oggi va all’incenerimento. Ora ci sono le tecnologie per separare parte liquida da solida come sabbia e ghiaia per trasformarla in materiale edile a impatto zero, in un’area che verrebbe bonificata, per esempio dall’amianto. Adesso il progetto è in conferenza dei servizi, un iter che comprende moltissimi soggetti, tra cui Regione, Città Metropolitana, Ausl e altri. Alcuni anche a guida Pd. Il Comune di Dozza, che è un soggetto terzo, ha chiesto alcune integrazioni al progetto. Dico solo che se il progetto dovesse essere avallato in questo iter, è un progetto che mi sembra convincente dal punto di vista della sostenibilità. L’importante comunque è parlare della realtà, che è questa. Noi abbiamo chiesto all’azienda di fare open day per informare, hanno partecipato i gruppi consiliari, poi ne saranno fatti altri in quest’ottica (sono in programma 11 marzo alle 18 e 16 marzo alle 10, ndr): invitiamo tutti a parteciparvi".

I cittadini parlano di un forte aumento del traffico se il progetto sarà avallato.

"Parliamo di tre mezzi all’ora contro i mille che transitano sulla via Emilia negli orari di punta. Questi sono numeri. E comunque avrei una domanda per De Brasi che aveva ruoli rilevanti nel Pd: com’è possibile che quando la Martelli si è insediata abbia sbancato una collina, prosciugato il Sellustra e creato uno stabilimento che ora va bonificato dall’amianto? La cosa fondamentale è la coerenza".

A che punto è il lavoro sul programma?

"Ci lavoreremo intensamente. Sarà un lavoro collettivo che unirà un gruppo ampio, esperto e affiatato e i cittadini. Nelle prossime settimane, infatti, intervisteremo i cittadini di Dozza. Chiediamo dieci minuti per fare assieme il programma che sarà costruito così, alla luce del sole e non in una saletta di partito".

Patrick Colgan