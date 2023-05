Dozza fa la festa al vino Mercato, sapori, trekking Otto giorni di eventi

Otto giorni di festa con i migliori vini del territorio. A Dozza è tutto pronto per la ‘Settimana di vino e Albana’ che da domani al 14 maggio celebrerà l’eccellenza del territorio. Una bella triangolazione d’intenti quella messa in campo da municipio, Fondazione Dozza Città d’Arte ed Enoteca Regionale per un’edizione da record in termini di durata e 14 cantine locali coinvolte. Tantissime le iniziative: full immersion enologica domani dalle 10 alle 20.30, tra mercato, degustazioni, stand gastronomico curato dalle arzdore e piccola fiera di paese. Spazio al laboratorio creativo del centro occupazionale ‘La Tartaruga’ e all’apertura straordinaria della cantina Bassi per un salto indietro nel tempo. Non solo. Amanti del movimento sull’attenti con la passeggiata nel Sentiero del Vino insieme alla guida ambientale Sarah Lane. Ma anche il banco Albana del cuore e il museo della Rocca aperto fino alle 19.30. Il tutto con possibilità di trasporto gratuito con navetta Dozza-Toscanella dalle 11 alle 22.

Il giorno dopo riflettori puntati sul Salone Maggiore del castello per il convegno di Nomisma ‘Il vino come valore e le prospettive di mercato’ con ospiti illustri. Musica dal vivo in piazza Zotti con i Lennon Lives in concerto e fortezza aperta al pubblico fino alle 21. Il 9 maggio alle 18 protagonisti i ricordi con l’inaugurazione della mostra ‘Amarcord Dozza. Immagini e storie del borgo’ nello spazio espositivo al civico 1 di piazza Zotti. Dalle 17.30 alle 20.30, invece, speciale aperitivo ‘ApeRocca’ alla Dispensa Malvezzi-Campeggi. Stesso copione il 10 e l’11 a cui aggiungere il concerto dei Duode e Fabio Mazzini. Il 12, alle 20, oltre alla collaudata carrellata di appuntamenti fissi spazio allo show del Corpo Bandistico Folcloristico Dozzese. Il 13 telecamere accese con la trasmissione televisiva ‘Con i frutti della terra-A cielo Aperto’ condotta da Gabriella Pirazzini. Ma pure sport all’aria aperta sul Sentiero del Vino, in occasione del Festival Metropolitano del Paesaggio, e con il Dozza Wine Trail Kid per i più piccoli. Truccabimbi insieme ai volontari di Incontri, musica griffata Sound of Age e apertura straordinaria della Rocca fino alle 23 con la Notte Europea dei Musei.

Gran finale il 14 maggio con il Dozza Wine Trail per agonisti, le camminate non competitive da 4 e 7.7 chilometri e un percorso Nordic Walking di 12. "Abbiamo caratterizzato gli aspetti culturali che ruotano attorno al vino con otto giorni di festa per un appuntamento diffuso nel borgo – spiega il sindaco Luca Albertazzi –. Massima attenzione anche alle imprese del settore attive nel territorio per potenziare, con un sistema di rete, l’attrattività del paese". Sulla stessa lunghezza d’onda Simonetta Mingazzini alla guida della Fondazione Dozza Città d’Arte: "Una sfida organizzativa non di poco conto – aggiunge –. Una formula sperimentale per offrire più occasioni di svago e più attenzione ai visitatori. Grazie alle cantine vinicole, poiché il vino sarà protagonista nei calici della festa e nei vigneti con passeggiate e trail competitivi".