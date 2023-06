Dozza, il teatro ’sorride’ Bottega del Buonumore e amministrazione rinnovano l’accordo

Il percorso di co-progettazione per la gestione del programma teatrale di Dozza entra nel vivo. Da un lato c’è il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi e dall’altro l’associazione ‘La Bottega del Buonumore’ del presidente e direttore artistico Davide Dalfiume. Un’intesa rinnovata sino a fine 2026 dopo i buoni risultati raccolti dal 2018 in poi, a dispetto del biennio pandemico. Punto forte della sinergia è quel festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I comici del borgo’ che, dal 2020, anima i mesi di luglio e agosto in piazza Zotti e in piazza Libertà a Toscanella. Otto serate, con ingresso a offerta libera, con protagonisti i volti nuovi del panorama comico nazionale e diversi nomi eccellenti. Un format consolidato che abbina ai big della risata anche gli allievi del corso di comicità di Università Aperta di Imola tenuto dallo stesso Dalfiume. Una rassegna riconosciuta da tempo di interesse nazionale, tanto da diventare un modello d’esportazione in regione, in grado di contenere i suoi costi sfruttando le collaborazioni attive con altre associazioni del posto. Ma il prossimo luglio farà rima, per la prima volta, anche con una mostra di tavole del grande fumettista Magnus esposte a teatro. Novità invernale.

Pronto un cartellone di incontri con noti registi, seguiti da altrettante proiezioni, del calibro di Anna Di Francisca, Carlo Sarti, Ambrogio Lo Giudice ed Enza Negroni. Senza dimenticare la proposta Teatro Ragazzi. Una serie di laboratori, incentrati sull’avviamento alla disciplina artistica, da portare tra i banchi delle classi della scuola primaria. Il modo migliore, insieme a disegnatori, attori e burattinai, per mostrare ai più giovani l’arte scenica nei suoi diversi generi per lo sviluppo di un filone di confronto ed ascolto. Un canale che sfocerà poi in diversi spettacoli domenicali a colpi di magia, comicità, burattini e favole a misura di famiglie. Sul fronte della coesione sociale, integrazione e partecipazione, con particolare attenzione alle persone in situazione di disagio, la sala strizza l’occhio al cartellone di ‘Cittadinanza in scena’. Così come il palco sarà disponibile per le iniziative delle associazioni del paese e del municipio con l’assistenza tecnica de ‘La Bottega del Buonumore’ impegnata pure nei servizi di pulizia e vigilanza dell’immobile. Prevista, infine, la sostituzione delle tende nere oscuranti delle finestre del locale come intervento di miglioria.

"Il rinnovo dell’accordo è una bella notizia per la nostra comunità – spiega il sindaco Luca Albertazzi –. ‘La Bottega del Buonumore’ ha dimostrato nel tempo di interpretare al meglio il ruolo di gestore del teatro, in sintonia con il Comune, promuovendo il dialogo con il tessuto associazionistico e culturale paesano". Soddisfatto il direttore artistico Davide Dalfiume: "Lavoriamo per consolidare i tanti progetti che abbiamo in mente tra conferme e novità – conclude –. Dopo il festival comico estivo da non perdere gli incontri-proiezione insieme ai registi e gli spettacoli pensati per tutta la famiglia".