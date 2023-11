Dozza saluta il maresciallo Alvino

L’amministrazione comunale di Dozza ha salutato e ringraziato il maresciallo della locale stazione dei carabinieri, Maurizio Alvino, che dopo dieci anni di servizio nel borgo ha preso servizio ad Imola. "Il nostro ringraziamento per l’impegno e la costante dedizione profusi nel corso della sua militanza in paese - ha detto il sindaco Luca Albertazzi -. Valori che, uniti al forte spirito di collaborazione con l’ente, hanno contribuito a garantire alla comunità un prezioso baluardo di sicurezza e incolumità. Al maresciallo Alvino va il nostro più sincero augurio per un proficuo proseguo di carriera".