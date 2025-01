Drammatico incendio in casa, vie di fuga bloccate: salvato uomo aggrappato alla finestra

Imola (Bologna), 30 gennaio 2025 – Momenti drammatici a Sesto Imolese. Nella notte, intorno alle 3, è andata in fiamme una casa in via Stazione di Sesto. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, un uomo era aggrappato a una finestra del secondo piano. La sua camera da letto era infatti invasa dal fumo e le vie di fuga erano bloccate dall’incendio.

I vigili del fuoco, arrivati da Imola e Medicina, in pochi minuti hanno messo in salvo l’uomo, poi assistito dai sanitari del 118 e spento l’incendio. Secondo le prime indicazioni, il rogo potrebbe essere nato da un corto circuito del frigorifero, poi propagatosi a una vicina scala in legno.

Le altre persone che abitavano nello stabile (diviso in tre appartamenti) sono riuscite a mettersi in salvo senza conseguenze. L’intervento si è concluso intorno alle 4.30.