Imola, ha in auto oltre un chilo di droga: arrestato trafficante di cocaina

La droga ritrovata dai carabinieri

Imola (Bologna), 2 marzo 2023 - È stato fermato a un normale posto di controllo al casello della A14, ma il suo atteggiamento vago e preoccupato hanno convinto i carabinieri ad approfondire la perquisizione dell'auto su cui viaggiava. Così i militari dell'Arma hanno ritrovato oltre un chilo di cocaina nascosta sotto il sedile.

È quanto accaduto il 28 febbraio scorso intorno all'ora di pranzo, quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Imola hanno arrestato un ventiquattrenne italiano, residente a Casalfiumanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato dai militari dell'Arma per un controllo davanti al casello dell'Autostrada A14, una zona ad alta densità di traffico, in quanto aveva attirato l'attenzione dei carabinieri per il suo atteggiamento vago e al tempo stesso preoccupato.

La perquisizione della Smart ha così portato alla luce un chilo e 102 grammi di cocaina, nascosti sotto il sedile. Dalla droga, che analizzata dai carabinieri del laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Bologna è risultato di ottima qualità, si sarebbero potute ricavare più di 4.700 dosi per un profitto di circa 250mila euro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane automobilista, gravato da precedenti di polizia per guida sotto l’influenza dell’alcol, porto abusivo di armi e anche in materia di sostanze stupefacenti, è stato portato in carcere.