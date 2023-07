Droga, guerra allo spaccio Telecamera fuori da scuola

di Enrico Agnessi

È in arrivo una nuova telecamera davanti al plesso scolastico tra piazzale Michelangelo e via Guicciardini, dove hanno sede istituto tecnico Paolini, liceo scientifico Valeriani e medie Valsalva. Il provvedimento rientra nel progetto ‘Una socialità sana e sicura’, finanziato dalla prefettura di Bologna, in base al quale Area Blu ha predisposto appunto un ampliamento dell’impianto di videosorveglianza.

L’installazione della nuova telecamera è, come accennato, la tappa conclusiva (almeno per il momento) di un percorso piuttosto lungo. E che ha nella prevenzione e nel contrasto alla vendita e allo spaccio di sostanze stupefacenti la sua finalità ultima.

Come ricostruisce infatti il documento con cui il comandante della Polizia locale, Daniele Brighi, dà il via libera all’operazione, il finanziamento statale ai Comuni che sviluppano progetti in tal senso risale addirittura al 2019. In base a quella disponibilità, garantita dal ‘Fondo per la sicurezza urbana’ del ministero dell’Interno, la Prefettura di Bologna aveva definito il riparto delle risorse da attribuire alle varie amministrazioni locali. E Imola aveva ottenuto un finanziamento da 38.550 euro.

Così a ottobre 2021 la Giunta aveva lanciato il progetto ‘Una socialità sana e sicura’ promosso da corpo unico di Polizia locale del Circondario. Cosa prevedeva? Il rafforzamento del servizio degli street-tutor, delle attività di controllo da parte della Polizia locale attraverso i pattuglioni notturni da portare anche avanti attraverso l’utilizzo del test antidroga da impiegare nel controllo degli automobilisti (ma non è stato acquistato, circostanza che ha fatto arrabbiare la Lega) e l’organizzazione di incontri formativi nelle scuole. Il tutto accompagnato, per l’appunto, dall’installazione di nuove telecamere. In particolare davanti agli istituti superiori. "L’intervento in oggetto ha lo scopo di realizzare un ampliamento del sistema di videosorveglianza in uso nel comune – si legge nel documento firmato dal comandante Brighi –, con il potenziamento ed estensione di uno strumento operativo di protezione sul territorio urbano".

Sempre secondo quanto riportano le carte del Comune, il progetto complessivo ammonta a 26.500 euro di cui ottomila finanziati con contributo della Prefettura di Bologna, mentre l’importo restante arriva da risorse proprie di Area Blu a cui sono stati affidati i lavori di installazione delle telecamere di videosorveglianza. La nuova telecamera si somma a quelle già montate nei mesi scorsi a Porta Montanara e nei pressi della pensilina del bus di viale Carducci sempre con l’obiettivo di una maggiore sicurezza urbana.