Droga a Imola, spaccia dalla finestra mentre è ai domiciliari

Imola, 9 agosto 2023 – Sebbene fosse agli arresti domiciliari da tre anni per reati di droga, continuava a spacciare riuscendo a farlo senza quasi uscire di casa. Secondo quanto hanno accertato i carabinieri, l'uomo infatti avrebbe passato le dosi ai clienti dalla finestra del suo appartamento, al primo piano di un condominio nel centro di Imola, nel Bolognese. L'espediente è stato scoperto dagli stessi investigatori dell'Arma, che hanno nuovamente arrestato lo spacciatore, un trentenne di origine albanese. Nelle ultime settimane, l'allarme del braccialetto elettronico che doveva indossare era scattato più volte, ma nei controlli i militari lo avevano sempre trovato in casa. Per svelare il mistero è bastato qualche appostamento: è stato così visto un cliente citofonare allo spacciatore, che poco dopo gli ha lanciato un involucro dalla finestra. All'interno, come si è poi accertato, c'erano due palline di cocaina. Nell'abitazione non è stata trovata altra droga. Un'ipotesi è che l'uomo facesse brevi uscite per rifornirsi delle dosi che gli venivano richieste, attivando così l'allarme del braccialetto, ma rientrando subito a casa per farsi trovare dai carabinieri.