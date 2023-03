Duathlon da record Oltre duemila gli iscritti

Record assoluto di partecipanti, con quota 2mila iscritti superata, per i campionati italiani Duathlon sprint, in programma sabato 1 e domenica 2 aprile in Autodromo. L’evento organizzato dall’Imola Triathlon, arrivato alla sua quinta edizione, è cresciuto in maniera costante nel corso degli anni. Dai 259 partecipanti del 2018 si è passati infatti ai 670 del 2019. Dopo lo stop del 2020 causa pandemia, si è ripartiti nel 2021 con 930 iscritti per arrivare poi ai 1.550 di dodici mesi fa. Quest’anno l’asticella si è alzata ulteriormente.

Le gare di Imola prevedono l’assegnazione dei titoli tricolori assoluti di Duathlon Sprint, di quelli Under 23 e di quelli Age Group. Altri titoli italiani che saranno assegnati sono quelli di Staffetta 2x2 e di Paratriathlon Super Sprint, oltre alla Coppa Crono. Partenza dalla Variante Bassa con direzione contraria per i primi 5 km di podistica, con escursione al Parco delle Acque Minerali; quindi 20 km in bici, quattro giri in senso antiorario, quindi gli ultimi 2,5 km a piedi nel Parco con rientro in Autodromo e arrivo sul rettilineo principale. La manifestazione potrà essere seguita, oltre che dalle tribune dell’Enzo e Dino Ferrari, anche in diretta streaming sui canali internet della Federazione Italiana Triathlon.

"I Campionati Italiani di Duathlon regalano sempre un’emozione particolare – osservano gli organizzatori –. Non è un caso che l’anno scorso l’edizione del Duathlon 2022 abbia fatto registrare il più alto numero di iscritti di tutti i tempi in Italia, un record per l’autodromo Enzo e Dino Ferrari che di primati ne ha visti tanti. Come tanti sono i campioni di varie discipline che hanno percorso il bellissimo circuito immerso nel verde del Parco delle Acque Minerali. Una location che è talmente piaciuta ai partecipanti delle quattro precedenti edizioni e che la Federazione Italiana Triathlon ha voluto confermare Imola come sede per la prossima sfida iridata, tra atleti ormai navigati e nuovi sfidanti con alte aspirazioni".

Insomma, le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte. "Sarà un week end di gare ad alto contenuto tecnico e ad alta intensità che l’Imola Triathlon ha voluto regalare a tutti gli appassionali della disciplina che vanta sempre un numero crescente di praticanti – proseguono i promotori dell’evento –. Da una parte gli atleti "elite", i professionisti della distanza, e dall’altra una folta schiera di amatori, che non esitano di mettersi alla prova e superare i propri limiti".