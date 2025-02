Duathlon Sprint, appuntamento a inizio aprile

Il calendario eventi 2025 dell’Autodromo, che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, si arricchisce di un’altra importante manifestazione. Si tratta di una conferma: il ritorno del Duathlon Sprint, organizzato anche quest’anno dall’Imola Triathlon, che sabato 5 e domenica 6 aprile animerà i tornanti del circuito per la settima volta.

Partenza dalla variante bassa con direzione contraria per i primi cinque chilometri di podistica, con escursione al parco delle Acque minerali; quindi venti chilometri in bici, quattro giri in senso antiorario, quindi gli ultimi 2,5 chilometri a piedi nel parco con rientro in Autodromo e arrivo sul rettilineo principale.

Tra gli appuntamenti più attesi del 2025 dell’Enzo e Dino Ferrari c’è quello in programma nel fine settimana del 18-20 aprile (gran finale la domenica di Pasqua), con il Wec – World Endurance Championship. Dal 16 al 18 maggio ecco invece l’evento clou della stagione 2025 del circuito: il Gran premio di Formula 1.

Le auto saranno ancora protagoniste a luglio, con le European Le Mans Series, di scena all’Enzo e Dino Ferrari dal 4 al 6 del mese. Pochi giorni dopo si passerà invece dal suono dei motori a quello della musica grazie allo show, sabato 12 luglio, di Max Pezzali. E il giorno dopo, domenica 13, c’è l’atto conclusivo del Giro d’Italia donne. Domenica 20 il concerto degli AC/DC. Dal 25 al 27 luglio l’Autodromo tornerà poi a ospitare l’Imola Classic, manifestazione racing che vede al via vetture che hanno scritto pagine leggendarie nelle più importanti competizioni endurance.

Nel fine settimana successivo, quello dall’1 al 3 agosto, spazio invece al primo appuntamento stagionale a Imola con i campionati italiani a quattro ruote (Aci racing weekend). Il 6 e 7 settembre riecco la tappa cittadina del Campionato italiano velocità moto. Al via le classi Superbike, Supersport 600, Supersport 300, Moto3, PreMoto3 e CIV Femminile. L’Historic Minardi day vivrà invece quest’anno in una nuova finestra, quella del 13-14 settembre, vale a dire pochi giorni prima del ritorno della mostra scambio del Crame, a sua volta in programma dal 19 al 21 del mese. Secondo weekend targato Aci il 26-28 settembre.