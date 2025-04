Duathlon sprint, le modifiche alla viabilità

Non solo motori in Autodromo. Domani e domenica l’Enzo e Dino Ferrari ospiterà infatti i campionati italiani di Duathlon sprint. La manifestazione è organizzata dalla Asd Atletica Imola Sacmi Avis – Sezione Imola Triathlon. Saranno assegnati i titoli tricolori assoluti di specialità, maschile e femminile, oltre a quelli age-group, di paraduathlon, mixed relay e coppa crono. Tra i protagonisti, anche gli studenti corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Bologna, sede formativa di Imola-Montecatone, che metteranno a disposizione le proprie competenze per eseguire massaggi pre e post-gara. Oltre a questo, forniranno indicazioni sulle migliori pratiche terapeutiche da adottare in caso di piccoli infortuni muscolo-scheletrici, come contratture o strappi.

Sono inoltre previste modifiche alla viabilità per assicurare lo svolgimento della manifestazione. Nel dettaglio, domani dalle 8 alle 18.30 divieto di transito veicolare ("Per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti e dei mezzi a servizio della gara", assicurano dal Comune) nelle seguenti strade: via Kennedy (tratto compreso tra l’intersezione con le vie Codrignano/Tenni e Atleti Azzurri D’Italia); viale Dante (nel tratto compreso tra l’intersezione con le vie Pirandello/Graziadei e Fratelli Rosselli); piazzale Ayrton Senna; via Fratelli Rosselli; via Galli; via Atleti Azzurri d’Italia; via Luigi Musso (nel tratto compreso tra via Dei Colli e via Galli). Dalle 7 alle 18.30, invece, divieto di sosta con rimozione veicoli nelle seguenti strade: via Galli; via J. F. Kennedy (tratto compreso tra l’intersezione con le vie Codrignano/Tenni e Atleti Azzurri D’Italia)

Domenica, dalle 10.30 alle 18.30, divieto di transito veicolare nelle seguenti strade: via Kennedy (tratto compreso tra l’intersezione con le vie Codrignano/Tenni e Atleti Azzurri D’Italia); viale Dante (nel tratto compreso tra l’intersezione con le vie Pirandello/Graziadei e Fratelli Rosselli); piazzale Ayrton Senna; via Fratelli Rosselli; via Galli; via Atleti Azzurri d’Italia; via Luigi Musso (nel tratto compreso tra via Dei Colli e via Galli). Sempre domenica, ma dalle 9.30 alle 18.30, divieto di sosta con rimozione veicoli in via Galli e, dalle 9.30 alle 13, in via Kennedy (nel tratto compreso tra l’intersezione con le vie Codrignano/Tenni e Atleti Azzurri D’Italia).