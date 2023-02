Due anni senza Fausto La città non dimentica il suo campione "Esempio da seguire"

di Enrico Agnessi

Un nome, quello di una curva molto amata dai motociclisti. E da oggi anche una doppia, splendida immagine. Il mito di Fausto Gresini è sempre più vivo in Autodromo. Ieri, a due anni esatti dalla scomparsa, la città e il circuito hanno ricordato il campione inaugurando il grande murale a lui dedicato nella zona dell’ex Variante alta, ora appunto curva Gresini, realizzato dall’artista imolese Andrea ‘Fungo’ Pelliconi. "Quest’opera rappresenta anche attraverso la sua immagine quello che era Fausto – parole del sindaco Marco Panieri –. E quello che lui ha lasciato alla nostra comunità. Un campione sorridente che ci ha insegnato come nella vita e nello sport bisogna sempre dare il massimo". Il murale è stato realizzato grazie alla famiglia Gresini, d’intesa con Formula Imola e Comune. "Per noi è un grande onore avere questo tributo – ammette Nadia Padovani, moglie di Fausto, presente alla cerimonia con i figli –. Spero che per la città sia una bella opera che possa dare ancora più lustro all’Autodromo".

Tanti applausi, e ancora qualche lacrima. Così come è sempre stato in questi due anni nei quali Imola e la famiglia Gresini si sono stretti in un abbraccio lungo e intenso. Ieri pomeriggio per esempio, nonostante il giorno feriale, in tanti sono saliti in via dei Colli per la cerimonia. A ennesima dimostrazione del grande affetto per il suo indimenticato campione. "Il ricordo è molto sentito – osserva Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, che ha portato i saluti del direttore Pietro Benvenuti, impegnato con la F1 in Bahrein –. Fausto non è stato solo il campione che ci ha fatto gioire, ma anche un consigliere di amministrazione di Formula Imola e soprattutto un grande amico. Siamo felicissimi che sia stato possibile commemorarlo. Lo ricorderemo sempre con tanto affetto".

Poi la parola al Fungo, autore del murale che ritrae Gresini sia in primo piano che festante in sella alla sua moto. "Fausto ce l’ha fatta partendo da zero – sottolinea –. Ed è arrivato a vincere come pilota e come manager. Sono onorato di aver fatto questo per lui". Infine, l’affetto di don Pierpaolo Pasini. "Fausto lo ricordo come pilota e come uomo – spiega il sacerdote –. Una volta un suo collaboratore nel Team mi disse che i più giovani che lavoravano con lui lo vedevano come un padre. E credo che valga la pena ricordarlo in tutte le sue dimensioni. E con la gratitudine e l’onore di essere di Imola, una ricchezza che non dobbiamo mai dimenticare. Questo murales sia per noi un ricordo della significativa personalità di Fausto. E segni una strada per i più giovani".