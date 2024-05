Due anziane sventano truffe al telefono

Sventare una truffa telefonica grazie agli insegnamenti appresi dai carabinieri. È quanto hanno fatto, a Castel San Pietro, una signora sulla novantina e un’altra donna di circa 60 anni. 90 anni. Qualcuno ha cercato di raggirarle al telefono, fingendosi un membro delle forze dell’ordine, ma loro non ci sono cascate. Hanno chiuso e subito dopo avvertito i carabinieri.

Una vicenda simile che però ha toccato le due signore in circostanze diverse. Entrambe le vittime erano state contattate telefonicamente da un soggetto che dopo essersi qualificato come appartenete alle forze dell’ordine, voleva sapere se erano in casa da sole, ma loro quando hanno intuito di trovarsi di fronte a un imbroglione, hanno messo in pratica i consigli dei carabinieri, interrompendo subito la comunicazione e chiamando il 112. "Un ottimo esempio per contrastare la criminalità", fanno sapere i carabinieri del Comando provinciale di Bologna che continueranno a svolgere attività di istruzione ai più anziani per far sì che non cadano nelle trappole di truffe online o telefoniche.