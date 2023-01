Due appuntamenti con Mamma Lingua

Doppio appuntamento imolese per ‘Mamma lingua’, il progetto pensato per le famiglie con bambini fino a 6 anni delle più numerose comunità straniere del territorio per promuovere la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia. La valigia Mamma Lingua è composta da circa 100 volumi, con la migliore letteratura per bimbi nelle lingue ufficiali del progetto. L’iniziativa, già attiva nel circondario, toccherà la biblioteca di Sesto Imolese dal 6 al 12 febbraio e Casa Piani dal 13 al 18 febbraio.