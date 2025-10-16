Due arresti in tre giorni . Tormenta ancora la ex . Stalker finisce in carcere

Non ha rispettato il divieto di avvicinamento all’ex compagna, e per questo i carabinieri lo hanno arrestato per la seconda volta in pochi giorni.

Protagonista della vicenda un 38enne di origine tunisina, di fatto senza fissa dimora in Italia, già sottoposto a misure cautelari a seguito di episodi di stalking nei confronti della donna.

Il primo arresto risale all’8 ottobre, quando l’uomo è stato intercettato a circa 200 metri dall’abitazione della trentenne, nonostante fosse gravato dal divieto di avvicinamento e dal successivo divieto di dimora nel comune di Imola.

La misura cautelare era già monitorata tramite braccialetto elettronico.

A seguito di quell’intervento, il 38enne era stato immediatamente sottoposto al divieto di dimora nel territorio imolese, in aggiunta alla misura già in vigore, per garantire la protezione della vittima.

La seconda violazione è avvenuta nella tarda serata di venerdì 10 ottobre, solo due giorni dopo il primo arresto.

Un’altra attivazione del braccialetto elettronico ha allertato la centrale operativa di Imola, che ha inviato prontamente una pattuglia.

L’uomo è stato rintracciato a meno di 100 metri dall’abitazione dell’ex compagna, riconosciuto e nuovamente arrestato in flagranza.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 38enne è stato accompagnato in camera di sicurezza in attesa dell’udienza, al termine della quale l’arresto è stato convalidato.

Successivamente, l’uomo è stato trasferito in carcere a Bologna, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio conferma la gravità delle violazioni ai divieti di protezione personale e l’importanza del monitoraggio elettronico nei casi di stalking.

Nonostante le misure già in vigore, la determinazione dei carabinieri e la tempestiva attivazione della centrale operativa hanno evitato ulteriori contatti tra la vittima e il 38enne, ribadendo la funzione preventiva e repressiva delle misure cautelari in questi contesti.

Le autorità sottolineano che episodi di questo tipo rappresentano un rischio concreto per le persone coinvolte, soprattutto per donne vittime di maltrattamenti o persecuzioni, e rimarcano l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire sicurezza e rispetto delle norme. Collaborazione che vede la città di Imola tra le più sensibilizzate d’Italia.

red. cro.