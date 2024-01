Due auto si scontrano all’incrocio di port’Appia

Scontro semi-frontale fra due auto ieri intorno alle 17 a Port’Appia. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti entrambe le auto coinvolte, una Fiat Panda e un’Alfa Mito, stavano percorrendo viale Carducci in direzione opposta. All’intersezione, lo scontro semi-frontale, che è stato violento. Secondo le prime informazioni raccolte, le due persone al volante non avrebbero subito conseguenze serie. Ci sono state, visto l’orario, ripercussioni sul traffico. Sul posto è intervenuta per i rilievi la polizia locale.