Due chilometri di salute e cultura Tornano le passeggiate dell’Ausl

Tutti a piedi per ricordare i benefici dell’attività fisica all’aria aperta. Anche l’Ausl aderisce, venerdì, alla XVª edizione del Festival ‘Le case della scienza’ che ha come tema proprio ‘Sotto al sole’.

La prima passeggiata didattica è ‘Sotto il sole con la cultura’: un percorso di circa due chilometri con partenza dalla Rocca Sforzesca alle 15. Ad accompagnare i partecipanti alla camminata una guida esperta che si soffermerà in punti di interesse storico, culturale ed ambientale. La camminata durerà circa tre quarti d’ora e terminerà con un momento di condivisione sui benefici della attività fisica all’aperto con un breve intervento della professoressa Eva Negri, professoressa associata dell’Università di Bologna coordinatrice del corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.

Il secondo appuntamento è alle 17 e ha come titolo ‘Passeggiata sonora: alla scoperta dei suoni della città’ (dalla palestra pubblica all’aperto del parco dell’Osservanza). Anche questo percorso è di circa due chilometri e alterna aree verdi e spazi urbani per permettere ai partecipanti di stabile un contatto stretto con il territorio che troppo spesso nella frenesia delle nostre giornate perdiamo.

"Entrambe le camminate si concludono con un momento di confronto nel quale ognuno dei partecipanti può raccontare le sensazioni e le emozioni che ha provato – sottolinea Matteo Montalti, professionista del dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl –. L’idea è quella di legare l’attività fisica alla bellezza del territorio e alla curiosità, così da non essere solo un modo per raggiungere un fine, come ad esempio la perdita di peso, ma qualcosa che facciamo con piacere, perché ci fa stare bene".