Due giri in moto sul circuito Arriva il ’Road-track’ di Poggiali, ospite speciale il ‘dottorCosta’

Il Road-Track Tour Experience 2023 ‘Pieghe da San Marino verso la Romagna’ ha fatto tappa in Autodromo. Una carovana di 15 appassionati motociclisti, capitanati dal due volte iridato Manuel Poggiali salito sul tetto del mondo della specialità in pista nel 2001 nella 125 e nel 2003 nella 250, partiti da San Marino e giunti poco prima dell’ora di pranzo al circuito. Il giro di boa, con tanto di due tornate del tracciato, prima del rientro sul Titano.

"Il progetto ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti qualcosa che esce dai canoni della normalità – ha raccontato l’ideatore Poggiali, oggi riders coach del Team Gresini Racing –. Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di impreziosire un’esperienza su strada con una capatina in una delle piste più belle del mondo. Un grazie alla direzione di Formula Imola per la disponibilità". Ma il calendario di sette appuntamenti organizzati dal campione sammarinese prevede pure escursioni in Toscana e nelle Marche. Oltre al bis d’autore sulle rive del Santerno, in agenda il 1° luglio, ed un paio di cene con ospiti alcuni suoi illustri colleghi. Un evento, ieri, impreziosito dalla proiezione del docufilm ‘Voglio Correre’ che ripercorre la straordinaria carriera del dottor Claudio Costa, fondatore della Clinica Mobile. L’angelo custode di moltissimi campioni della velocità che si sono affidati alle cure del guru imolese per risolvere in tempi record i propri acciacchi o risalire in moto dopo brutti incidenti. Nella pellicola spiccano i contributi di Valentino Rossi, Mick Doohan, Alex Zanardi e Loris Capirossi. Ma anche quelli di Jorge Lorenzo e Marc Marquez senza dimenticare, e questa parte è rimasta volutamente avvolta nel mistero per tanti anni, il ruolo di Costa come medico personale dell’indimenticato Ayrton Senna. E il dottorcosta, scritto così tutto attaccato, ha portato il suo saluto alla platea con il fratello Carlo grazie all’invito dell’amico Diego Pensalfini. "Per noi piloti la presenza di Claudio con la Clinica Mobile a bordo pista è stata una sorta di grande polizza medica sulla nostra pellaccia – ha scherzato Poggiali –. Ci ha curato come figli dalle ferite del fisico e della mente. Manca un personaggio come lui nella Motogp di oggi". I prossimi sigilli del tour in moto dell’ex pilota con il 54 sul cupolino sono su www.manuelpoggiali54.com con informazioni e prenotazioni già disponibili (366 3455558 – [email protected]).

Mattia Grandi