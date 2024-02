Due incontri per connettere il territorio con gli specialisti della banda ultralarga

E’ pronto a partire il laboratorio di connettività per i cittadini del circondario imolese. Il primo dei due incontri, in agenda il 15 febbraio alle 20.30 presso la sala del consiglio comunale del municipio di Castel Guelfo, è dedicato agli abitanti delle zone di pianura come la stessa area guelfese ma anche Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Mordano e Medicina. Bis in programma il 26, alla medesima ora, al teatro comunale di Casalfiumanese di via 2 Giugno per intercettare l’utenza della collina. Due occasioni congeniali per fare il punto sulla situazione della connettività sul territorio. Il Piano Banda Ultra Larga, infatti, ha dato il via a connessioni veloci in gran parte del circondario per agevolare lavoro, svago e divertimento. Negli ultimi anni, a livello nazionale, sono stati effettuati significativi investimenti pubblici come rimarca il più attuale ‘Piano Italia 1 Giga’. Nonostante queste chiare tendenze, però, sono ancora pochi i cittadini che hanno usufruito di questa moderna tecnologia. Una serie di riflessioni da affrontare nel corso dei due incontri durante i quali si potrà pure sperimentare l’Osservatorio Connettività. In che modo? Con una sessione laboratoriale in cui i cittadini potranno, attraverso il loro smartphone, controllare la situazione della connessione ad internet di indirizzi di loro interesse. L’evento del 15 febbraio a Castel Guelfo vedrà la partecipazione del sindaco Claudio Franceschi, del direttore generale del Nuovo Circondario Imolese Sergio Maccagnani e dei responsabili del servizio Agenda Digitale della Regione e di Lepida.

m. g.