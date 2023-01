Due incontri sulla differenziata

Ultime due assemblee in vallata per fare il punto sulle novità che saranno introdotte con le nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti. Domani doppio appuntamento a Castel del Rio in Sala Magnus alle 17.30 e alle 20.30; martedì 17 alle 17.30 e alle 20.30 di nuovo doppio appuntamento alla sala polivalente di Borgo Tossignano. È importante ricordare che i cittadini potranno partecipare a qualunque di queste assemblee, senza vincolo di residenza. Inoltre, l’assemblea del 17 gennaio potrà essere seguite anche online collegandosi al link urly.it3rma7

Punto informativo di Hera martedì 17 dalle 11 alle 13 in piazza Cavalli a Casalfiumanese. A partire dal 18 gennaio, informatori ambientali formati da Hera visiteranno tutte le abitazioni e attività per consegnare i materiali per svolgere al meglio la raccolta differenziata.