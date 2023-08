Due incroci finiscono nel mirino della Lega

Automobilisti e soprattutto motociclisti multati dalla telecamera collegata al semaforo, nonostante la luce davanti ai loro occhi fosse di colore verde. Il motivo? Aver attraversato l’incrocio per proseguire dritti utilizzando la corsia di marcia sbagliata, quella cioè da occupare in caso di svolta a sinistra, che invece mostrava appunto il rosso.

È accaduto varie volte nelle scorse settimane. Lo abbiamo raccontato su queste pagine solo qualche giorno fa, riportando il caso di un centauro pronto a fare ricorso dopo essere stato sanzionato. E nel mirino, dopo l’introduzione del nuovo sistema collegato al ‘Rosso stop’, sono finiti i semafori all’incrocio tra le vie D’Agostino-D’Acquisto e Marconi-Vittorio Veneto.

Un "ennesimo tentativo di fare cassa", secondo il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia. L’esponente del Carroccio è infatti convinto: in quei casi, la multa non va fatta per il transito con il semaforo rosso (come invece sostiene la Polizia locale); ma ‘solo’ per il mancato rispetto della corsia di canalizzazione e della linea di arresto.

"Togliere sei punti sulla patente al posto di due e far pagare oltre 150 euro invece di 40 non è giusto nei confronti dei cittadini – protesta Carapia –. Una vergogna. Assalti alla diligenza con i velox senza rispettare le circolari ministeriali e rossi a go go per fare budget: così qualcuno prende i premi a fine anno, con la compiacenza di chi governa Imola".

Nel mirino del leghista finiscono dunque il sindaco Marco Panieri, che è anche presidente del Circondario, e il comandante del Corpo unico di Polizia locale del territorio dei dieci comuni, Daniele Brighi. "Qualcuno si deve prendere le proprie responsabilità – affonda Carapia chiedendo la destituzione di Brighi dall’incarico –. Oltre a questo, aggiungiamo tutti i problemi che ho evidenziato in questi mesi. Quello della Polizia locale dovrebbe essere un fiore all’occhiello come servizio, e invece siamo ridotti così. Ma la prima colpa è di chi ha fatto queste scelte, vale a dire Panieri". e. a.