Due leggende sul palco dell’Arena. Mogol e Lavezzi, poeti della musica

Raccontare "I Capolavori nascosti", i tesori rimasti in qualche modo schiacciati dall’imponenza dei brani più popolari, quelli ‘arrivati’ subito, quelli che hanno saccheggiato le classifiche e monopolizzato le radio. A riportare a galla canzoni meno conosciute ma per gli autori non meno significative saranno lunedì sera alle 21 Mogol e Mario Lavezzi, proprio coloro che quei brani li hanno scritti, musicati e anche cantati, in una ‘prima’ assoluta dell’Arena che più bella di così non avrebbe potuto essere.

Nella serata che il Comune ha scelto di regalare ai castellani, con le prenotazioni on line dei posti gratuiti andati a ruba, Mogol e Lavezzi esploreranno un mondo musicale ai più sconosciuto, riportando a galla brani scritti e cantati con (o per) Raf, Dalla, Cocciante, Antonacci e Morandi solo per citarne alcuni, ripercorrendo anche il loro sodalizio artistico che ha superato abbondantemente il mezzo secolo, iniziato nel 1968 con la stesura di testo e musica de "Il primo giorno di primavera" con cui i Dik Dik scalarono le classifiche, e proseguito poi con l’indimenticabile e indimenticata avventura della Numero Uno, la casa discografica che lanciò, tra gli altri, Tozzi, la Pfm, Bruno Lauzi, Finardi e Ivan Graziani.

Ci sarà tempo, nel corso della serata, chiaramente, anche per un’immancabile finestra sulle hit da juke-box del binomio, una nutrita lista di pezzi che attraversano decenni di musica, da "Vita" per Dalla e Morandi a "Stella Nascente" di Ornella Vanoni. Lo spettacolo di lunedì sera, che Mogol e Lavezzi stanno portando in teatri e arene, è stato anticipato nel 2023 dall’omonimo album "Capolavori nascosti", che oltre alle tracce edite delle gemme musicali ai più sconosciute, è stato inserito anche un inedito, "Una storia infinita", che il pubblico castellano potrà ascoltare dalla voce di Lavezzi proprio in occasione della tappa in riva al Sillaro. Questa la tracklist, con la serie di collaborazioni, canzone per canzone: Bianche raffiche di vita (Mario Lavezzi, Mango, Laura Valente, Luca Carboni); Per fortuna che ci sei (Mario Lavezzi, Dave Pearlman); Giorni leggeri (Mario Lavezzi, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla); L’amico latino (Mario Lavezzi); Non è una bella idea (Mario Lavezzi); Per la gloria (Mario Lavezzi, Gianni Bella, Riccardo Cocciante, Mango, Raf); Zitta (Mario Lavezzi, Ramòn Stagnaro); Una vita normale (Mario Lavezzi, Giulia Fasolino); Anche settembre (Mario Lavezzi, Elena Roggero); Ci vorresti tu (Ornella Vanoni, Mario Lavezzi); La bandiera (Mario Lavezzi, Biagio Antonacci); Avanti così (Mario Lavezzi); Momento delicato (Mario Lavezzi, Fiorella Mannoia); Una storia infinita (Mario Lavezzi, Cristina di Pietro).

Come si diceva, sono ormai pochissimi i posti disponibili per questo spettacolo, ma si possono prenotare nel sito del comune i biglietti per le serate successive, a partire dal concerto gratuito del Corpo bandistico Città di Castel San Pietro Terme previsto martedì 24 giugno. Sono già sold out invece lo spettacolo comico "Paolo Cevoli Show", in programma mercoledì 25 giugno e "Estate nella Bassa" con Vito in calendario giovedì 24 luglio. Ci sono posti disponibili per l’opera lirica "Così fan tutte", eseguita dall’Orchestra Senzaspine che andrà in scena domenica 29 giugno. Il Comune consiglia di affrettarsi a effettuare prenotazioni e acquisto dei biglietti nella pagina dedicata all’Arena nel sito del Comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/luogo/l-arena-di-castello, ricordando che per le serate gratuite è possibile ottenere al massimo quattro biglietti gratuiti per ogni spettacolo ad utente.

Claudio Bolognesi