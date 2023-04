Due mesi di sperimentazione

Andrà avanti fino al 30 giugno la sperimentazione dei "pattuglioni" notturni della polizia locale. Saranno operativi dalle 21 alle 3, grazie a un finanziamento del ministero dell’Interno. Previsto un doppio contributo gestito dal Circondario: 7mila euro per il pattugliamento a piedi della polizia locale in divisa o in borghese "nelle aree critiche soggette al degrado, alla movida giovanile e utilizzate per la vendita e spaccio di sostanze stupefacenti" più altri 10.500 euro per pattugliamento in grado di "prevenire e reprimere eventuali violazioni previste e punite dall’articolo 187 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga, ndr)"