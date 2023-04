Due milioni e mezzo dalle multe Serviranno per la sicurezza stradale

Due milioni e 500mila euro, cifra dalla quale togliere però gli 875mila del ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’, per una previsione effettiva di entrata pari a 1 milione 625mila euro. È quanto il Circondario mette a bilancio, nel 2023, alla voce ‘Sanzioni per violazioni al Codice della strada’. Quest’anno, infatti, sul fronte delle multe agli automobilisti indisciplinati si cambia; almeno dal punto di vista contabile. Da qualche mese c’è la nuova convenzione per la gestione associata del servizio alla quale aderiscono 9 Comuni del territorio su 10 (tutti tranne Castel San Pietro). In base a quell’intesa, approvata a fine 2022 dopo il rientro nel Corpo unico di Castel Guelfo e Mordano, sarà l’ente di via Boccaccio (e non più le singole amministrazioni) titolare dei proventi dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada. Così, a fronte di una legge che vuole sostanzialmente tre quarti dei proventi spettanti ai Comuni reinvestita nel settore (100% nel caso delle multe con autovelox e 50% per le altre tipologie di contravvenzioni), buona parte dei fondi saranno impiegati per potenziare le attività di controllo, migliorare la sicurezza stradale e per la manutenzione impianti semaforici. Una piccola consolazione per quanti si vedono recapitare a casa la temutissima busta verde.

In base alla normativa, i 650mila euro garantiti dalle multe per eccesso di velocità, tolti i 68.250 che spettano alla Città metropolitana in quanto proprietaria di alcune strade del circondario teatro delle multe, vanno al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento in materia di circolazione stradale. I restanti 487.500 euro, pari appunto al 50% dei proventi che si ritiene ragionevolmente di accertare al netto del fondo svalutazioni crediti (ovvero un milione 625mila euro meno i 650mila derivanti da sanzioni di autovelox e simili), serviranno invece a sostenere le spese del comparto. Nel dettaglio, 121.875 euro andranno a migliorare segnaletica luminosa (semafori), orizzontale e verticale (strisce sull’asfalto e cartelli stradali). Una cifra analoga verrà destinata alla manutenzione ordinaria e alla riparazioni di impianti e macchinari, all’acquisto di mezzi e attrezzature, beni di consumo e materie prime, nonché ai servizi amministrativi della polizia locale. Altri 168.750 euro andranno a migliorare strade, barriere e, più in generale, a potenziare la sicurezza stradale. Ulteriori 75mila euro serviranno a garantire misure di assistenza e di previdenza per il personale del Corpo unico.