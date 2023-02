Due morti sotto la valanga a Pila Condanne più lievi ai sei istruttori

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna di primo grado per omicidio colposo plurimo e disastro colposo per la valanga di Pila, quando il 7 aprile del 2018 una enorme slavina si staccò dal colle di Chamolè travolgendo una comitiva di 21 scialpinisti. Due morirono, l’imolese Carlo Dall’Osso, di 52 anni, e il faentino Roberto Bucci, di 28.

La Corte ha però ridotto le condanne: il capo spedizioneVittorio Lega di Faenza è stato condannato a un anno e quattro mesi (in primo grado erano due anni); gli altri cinque accompagnatori del Cai sono stati condannati a un anno (in primo grado un anno e mezzo). Si tratta di Matteo Manuelli e Leopoldo Grilli di Imola, Giacomo Lippera di Chiaravalle (Ancona), Paola Marabini di Faenza e Alberto Assirelli di Ravenna. A tutti sono state concesse le attenuanti generiche e la condizionale.

Ma è stata confermata la colpevolezza, un fatto che già in sede di commento della sentenza di primo grado aveva fatto discutere. Nell’immediatezza della sentenza, a febbraio del 2021, il presidente nazionale del Cai Vincenzo Torti aveva espresso la propria opinione, non condividendo il fatto di aver "esteso la più volte contestata responsabilità a tutti i soggetti coinvolti, assimilando al ruolo del direttore del corso quello dei volontari di mero supporto collaborativo che, in quanto non titolati, non avevano alcuna funzione in ordine a valutazioni non di loro competenza".

Le perizie fatte svolgere dai giudici avevano evidenziato scelte "imprudenti" da parte degli organizzatori del corso di sci-alpinismo, mentre gli organizzatori avevano sottolineato di essere stati prudenti sia nella fase di preparazione, sia nella scelta del percorso come pure nella consultazione dei bollettini meteo. Il meteo aveva giocato un ruolo importante, perché le temperature delle ore di poco precedenti l’escursione avevano avuto un rialzo che avrebbe forse potuto sconsigliare dall’intraprendere quell’itinerario.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i sei istruttori avevano agito con "negligenza, imprudenza ed imperizia", radunando "la maggior parte" dei ventun partecipanti "sulla cima del colle Chamolé (quota 2.620 metri circa) ed attraversandolo in corrispondenza di una placca a vento". Per l’accusa, in quel momento, il cumulo di neve "a causa del passaggio degli sciatori, si staccava e provocava una valanga", dal fronte di circa 200 metri e sviluppatasi per quasi 600 metri di lunghezza. La neve aveva travolto Manuelli, Lippera, Dall’Osso e Bucci. Questi ultimi due non ce la fecero.