Due nuovi ascensori nel circuito

Il passaggio della 1000 Miglia in Autodromo vedrà l’entrata in funzione dei due nuovi ascensori al servizio della passerella pedonale realizzata prima del Gp sui box dell’Enzo e Dino Ferrari.

"Un evento doppiamente speciale – commenta Omar Riva, direttore generale di Tk Elevator Italia, che ne ha curato la realizzazione – sia per gli appassionati che per il territorio romagnolo, visto che arriva dopo settimane in cui la popolazione e le attività locali sono state messe a dura prova da eventi meteorologici drammatici. Un segnale, seppur piccolo, di ripartenza"

I due ascensori, che verranno infatti ufficialmente aperti al pubblico per l’appunto martedì 13 giugno, giorno del passaggio della storica corsa, si inseriscono nell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’Autodromo. E come già accennato, saranno al servizio della nuova passerella pedonale costruita al di sopra dei box che permetterà agli spettatori, in particolare agli ospiti vip, di muoversi in maniera più agile, passando dalla zona della sala stampa a quella della direzione di gara senza passare dal paddock.

A ogni viaggio gli ascensori saranno in grado di trasportare complessivamente fino a 52 persone alla velocità di un metro per secondo. Inoltre, ogni cabina vanta un display multimediale da 10 pollici.