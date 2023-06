Due nuovi contratti per la comunicazione

Area Blu continua a investire sul fronte comunicazione. Dopo aver affidato i "servizi di elaborazione e stesura comunicati stampa e promozione delle iniziative e dei bandi" a Corso Bacchilega cooperativa di giornalisti (editore del settimanale Sabato Sera), ora la società che tra le altre cose gestisce il patrimonio immobiliare del Municipio e la mobilità cittadina ha deciso di rivolgersi al Nuovo Diario Messaggero e alla cooperativa editoriale Giornali associati (Corriere di Romagna) per ricevere un supporto analogo. E così, al primo stanziamento da 4.200 euro più Iva per un anno di contratto (rinnovabile alla stessa cifra per ulteriori dodici mesi), ne seguono adesso altri due dello stesso importo per un totale di 12.600 euro più Iva.

A proposito di conti, nei giorni scorsi Area Blu ha approvato il bilancio 2022. L’ultimo esercizio della Spa 100% pubblica, della quale il Comune detiene oltre il 90% delle azioni, si è chiuso con un utile netto di quasi 94mila euro. Rispetto al 2021, è aumentato il valore della produzione che è stato di 27.660.161 euro con un incremento di poco inferiore ai quattro milioni. Sono invece rimasti pressoché invariati i ricavi da opere pubbliche (quasi 7,7 milioni) e il patrimonio netto (8,4 milioni).