Due nuovi incontri sulla tariffa puntuale

Continua il calendario di assemblee pubbliche organizzate dal Comune di Castel San Pietro Terme in vari luoghi del territorio per illustrare alla cittadinanza la novità del passaggio dalla Tari alla -Tariffa Corrispettiva Puntuale del servizio di raccolta rifiuti, che prenderà il via dal primo gennaio 2024.

I prossimi incontri saranno lunedì 1alle 20 al Centro Sociale Bertella a Castel San Pietro e martedì 12 con un doppio appuntamento alle 18.30 alla Sala Civica di Gallo Bolognese e alle ore 20 al Centro Sociale di Palesio. L’obiettivo prioritario di questo cambiamento, che rivoluziona la modalità di calcolo della bolletta e coinvolgerà sia le Utenze Domestiche che le Utenze Non Domestiche, è far sì che gli utenti riducano la quantità di rifiuti indifferenziati. Infatti, la Tariffa Puntuale, diversamente dalla Tari, sarà calcolata, nella parte variabile, sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, considerando il numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e la tipologia dell’attività economica svolta per le utenze non domestiche. Per il Comune differenziare porterà anche risparmi: "Lo dimostra innanzitutto l’esperienza dei Comuni di Dozza e Mordano – anticipano il sindaco Fausto Tinti e il vicesindaco Andrea Bondi – dove, dopo quattro anni di adozione, il meccanismo si è dimostrato virtuoso aumentando la differenziata, e questo si è tradotto in un risparmio per i cittadini. Noi a Castel San Pietro partiamo avvantaggiati, perché gran parte delle famiglie castellane rientra già nella quantità di conferimenti previsti dalla nuova Tariffa. In base alle simulazioni effettuate, con la situazione attuale queste famiglie avranno subito un risparmio medio del 10%".