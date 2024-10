Due nuovi mezzi per la poliza locale. FdI: "Pattuglie costate 100mila euro. Ma mancano gli agenti per guidarle"

Il Circondario acquista due nuove auto, con allestimenti ad hoc e caratteristiche specifiche, per la polizia locale. Una spesa di quasi 100mila euro complessivi per un’Alfa Romeo Giulia 2.0 e una Toyota Corolla 1.8, che andranno ad ampliare il numero di mezzi degli agenti di via Pirandello, già aumentato lo scorso mese di marzo grazie a quattro nuove Suzuki S-Cross ibride scelte a loro volta per svecchiare il parco vetture del corpo unico al quale aderiscono nove Comuni del territorio su dieci (tutti tranne Castel San Pietro).

I due nuovi arrivi, a fronte di una dotazione che conta oggi una trentina di mezzi, fanno però storcere il naso a Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario.

"Si spendono quasi 100mila euro per sole due automobili quando non c’è la gente per guidarle – è l’obiezione dell’esponente di opposizione –. L’ultima cosa di cui questo servizio necessita sono le automobili. Quanti agenti si potevano assumere con quella cifra?".

Nel mirino di Carapia anche l’attivazione di una pagina Facebook per aggiornare in tempo reale i cittadini su eventi ed emergenze.

"Con tutte le criticità nel servizio, questi pensano a potenziarne la comunicazione – prosegue il consiglierei di FdI –. Speriamo che non si sbaglino anche qui come poco tempo fa, quando non avevano pagato il canone dovuto al provider per il dominio del sito e i cittadini non riuscivano a prendere appuntamento con gli uffici".

Insomma, il giudizio di Carapia sul servizio resta come al solito impietoso.

"Chi governa non ha dotato la polizia locale di una struttura organizzativa in grado di garantire un servizio efficace ed efficiente che dia risposte alle tante esigenze dei cittadini – protesta il meloniano –. Tante volte il servizio continuativo dalle sette all’una di notte esiste solo sulla carta, visto l’esiguo organico di un servizio che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di un territorio e invece sta diventando sempre più lo zimbello e non certamente per colpa degli operatori. Qui – conclude Carapia – si acquistano macchine costose che rimarranno nei garage e non si assumono agenti. Bisogna che questi signori comprendano che solo con la polizia locale e le delle forze dell’ordine ci sarà una vera prevenzione nelle strade".