Due nuovi video su Youtube per la Giornata del dialetto

Domani, in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, istituita nel 2013 dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per salvaguardare e valorizzare queste espressioni appartenenti al patrimonio culturale immateriale, saranno pubblicati nel canale Youtube del Comune di Castel San Pietro Terme due nuovi video della serie “Pr an dscurdèr al dialàtt” (Per non dimenticare il dialetto), prodotti dall’Associazione Culturale Terra Storia Memoria in collaborazione con Amministrazione Comunale e Pro Loco: “L’amàur di bulgnìs par la so zitè” (L’amore dei bolognesi per la loro città) e “Am arcòrd al tàmp indrì” (Mi ricordo il tempo passato), conversazioni in dialetto di Marisa Marocchi e Roberto Dall’Aglio, con la regia di Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi.