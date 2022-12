Due rapine in gioielleria, 50enne denunciato

La mattina del 18 dicembre era entrato in una gioielleria di via Pediano, in centro, chiedendo alla commessa di mostrargli alcuni gioelli. E quando la donna aveva tirato fuori dagli astucci i preziosi, l’uomo li aveva subito afferrati, aggredendola per riuscire a darsi alla fuga. La rapina era fruttata un gruzzolo di 4mila euro. E così, il giorno successivo, il rapinatore ha deciso di tornare in azione, questa volta in un altro negozio, in via Appia, utilizzando però una tecnica diversa. Il cinquantenne lombardo, infatti, nella circostanza aveva intimato alla dipendente della gioielleria di consegnargli il denaro presente in cassa. Mossa poco furba, visto che nel cassetto del registratore non c’erano contanti. L’uomo, che in entrambe le situazioni aveva agito con il volto travisato da una mascherina FFP2, si era quindi allontanato a mani vuote.

Subito dopo gli episodi, le gioielliere avevano chiamato i carabinieri, descrivendo il rapinatore e consegnando ai militari anche i video ripresi dagli impianti di sorveglianza. Attraverso l’analisi delle immagini e con una rapidissima indagine nei compro oro della zona, tesa a stilare un identikit dei clienti che si erano presentati negli ultimi giorni a vendere preziosi, i carabinieri della compagnia di Imola sono riusciti a individuare il rapinatore. Nel corso di una perquisizione a casa dell’uomo sono stati rinvenuti e sequestrati 41 anelli in oro bianco, che non facevano però parte del bottino del colpo in via Pediano, ritenuti provento di altre rapine. L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato.

n. t.