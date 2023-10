Due squadre premiate in municipio

Il sindaco Fausto Tinti ha premiato la società di basket Vifermeca Asd Olimpia Castello e la società di bocce femminile Trem Osteria Grande, che non avevano potuto partecipare alla cerimonia tenuta a settembre a coronamento della Festa dello Sport, per rendere merito a tutti gli atleti che hanno conseguito risultati di prestigio. L’Olimpia Castello, è stata premiata per la promozione in B interregionale, conseguita vincendo i play off. Erano presenti il presidente Massimo Ramini, il general manager Danilo Francesconi, l’allenatore Lanfranco Giordani, detto Lupo, e gli atleti Mattia Masrè (vice capitano) e Riccardo Galletti.

Le atlete del Team Osteria Grande sono state premiate per essere diventate Campionesse Italiane a Squadre e Campionesse Europee. Erano presenti il cui Giuliano Giordani, l’allenatore Roberto Zappi e le atlete Chiara Morano (capitana), Lea Morano, Ilaria Treccani, Loana Cappelli, Laura Luccarini, Giulia Pierozzi, Alessia Gallerani. A settembre, il sindaco aveva premiato in tutto oltre 150 atleti, accompagnati da allenatori e dirigenti.