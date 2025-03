Due Vittorie Balsamic Trophy,. Cavina conferma le attese

La gara Due Vittorie Balsamic Golf Trophy al Golf Club Le Fonti ha celebrato una delle eccellenze gastronomiche dell’Emilia Romagna con oltre 70 giocatori. Riccardo Cavina ha mantenuto fede alle attese vincendo con 70 colpi. Ha dovuto sudare per avere la meglio su Marco Ciani, a un solo colpo, sul secondo gradino in prima categoria netta dietro a Federico Cavina (36) che ha completato l’en plein di famiglia. Ha completato il podio Pierangelo Bassi (36). In seconda categoria Alain Haillant (40) ha prevalso con Federico Marturano, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Terzo posto a Marco Bortolotti (35). In terza categoria Andrea Cutti (42) ha superato Stefano lelli (39) e Francesco D’Alessio (37). Il giorno seguente Matteo Manini e Lorenzo Bufferli hanno vinto con 67 colpi la Ocean’s Cup, giocata con formula a coppie. Nella categoria netta Luca Rampinelli e Roberto Mambelli (44) hanno superato di misura Fabrizio Bellocchio e Marco Della Verità.

Andrea Ronchi