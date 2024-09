Duemila espositori lungo il circuito: arriva la mostra scambio del Crame

Prima di tuffarsi nel weekend dedicato alla mobilità sostenibile con ‘Imola Green’ (20-22 settembre), l’Autodromo torna a ospitare questo fine settimana uno dei suoi cavalli di battaglia. È la mostra scambio del Crame, Club romagnolo auto e moto d’epoca, pronta ad animare i tornanti dell’Enzo e Dino Ferrari da oggi a domenica.

Si tratta della 46esima edizione di uno dei più importanti appuntamenti a livello europeo per i collezionisti di auto, moto e biciclette d’epoca. Oltre duemila espositori presenti sulla pista e nel paddock del circuito con ricambi, memorabilia, accessori e veicoli vintage. Decine di migliaia gli appassionati che arrivano in città nella tre giorni della fiera (ingresso giornaliero 12 euro; abbonamento 32 euro; omaggio per gli under 14).

Per la sola giornata di domenica, dietro ai box verrà allestito anche un breve percorso dove le bambine e i bambini dai quattro ai nove anni alla guida di automobiline a pedali potranno vivere l’emozione di un mini gran premio di Imola.

"L’iniziativa del Crame va ben oltre il semplice aspetto ludico e non vuole solo coinvolgere e far divertire chi si spera possa un domani appassionarsi al motorismo storico e ne possa conoscere il suo grande ruolo culturale – spiegano gli organizzatori –, ma che si pone come obiettivo primario quello di raccogliere fondi da devolvere all’Unicef per aiutare e portare un pizzico di serenità ai tanti bambini meno fortunati in tante altre parti del mondo".

Assieme alla miriade di auto, moto, ricambi, oggettistica dedicata, che contribuiscono a fare dell’evento del Crame uno dei principali appuntamenti a livello internazionale e nazionale del settore, nel paddock si potrà ammirare una mostra dedicata ai veicoli industriali, commerciali e da trasporto d’epoca.

"La mostra dei veicoli da lavoro trova la sua continuità nella vivacità e nella freschezza del mini Gp per i bambini – concludono dal Crame –, quasi a proiettare i tanti progressi compiuti nel corso degli anni verso un futuro dove i più fortunati possono aiutare chi ha ancora tanto bisogno".