"Duplicazione dei binari utile a liberare gli spazi"

"Il governo sta lavorando alla duplicazione dei binari che consentirà nel tratto Bologna-Castel Bolognese di realizzare un transito veloce. A Castel San Pietro non ci sarà chiaramente una fermata, ma questo intervento consentirà di liberare spazio e garantire manutenzione adeguata a una linea oggi dedicata non solo al trasporto passeggeri convenzionale, ma anche al transito dei mezzi veloci oltre che delle merci". Il viceministro Galeazzo Bignami, intervenuto a Castel San Pietro per un aperitivo con vista voto, era al fianco del coordinatore locale Alessandro Collina e del vicecoordinatore provinciale Nicolas Vacchi.