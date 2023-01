Duravit India raddoppia con Sacmi

Duravit India, branca indiana del colosso tedesco della produzione di sanitari E bagni, con sei stabilimenti produttivi nel mondo, ha completato l’investimento sulla smaltatura robotizzata Sacmi installando una seconda cella di smaltatura. La soluzione raddoppia la dotazione esistente e conferma la scelta della multinazionale del sanitario di qualità e design di puntare, anche per lo stabilimento di Ahmedabad, sulle automazioni Sacm di ultima generazione.

Protagonista della fornitura, a regime entro l’anno, una nuova cella composta da una giostra a 4 posizioni ed asservita da robot Ga 2000, la soluzione Sacmi-Gaiotto riferimento nel mondo per la smaltatura robotizzata. Come la precedente, si tratta di una configurazione semplice e affidabile che completa un passaggio decisivo, per il sito di Ahmedabad, nella direzione dell’automazione di processo. Situata nel cuore del più importante distretto ceramico del Paese, dove opera anche la filiale di riferimento per il mercato indiano Sacmi Engineering, Duravit India realizza l’investimento dopo quattro anni dalla prima fornitura che ha segnato il passaggio a Sacmi RobotGlaze. Oltre alla qualità e ripetibilità della smaltatura, RobotGlaze agevola la circolarità del processo, grazie all’ottimizzazione della spruzzatura e ai sistemi di filtrazione che consentono il recupero integrale dell’overspray. L’investimento sull’unità produttiva indiana rappresenta un ulteriore tassello della partnership globale tra Sacmi e Duravit in tutte le principali unità produttive del Gruppo, dall’Europa all’Asia e al Nord Africa.